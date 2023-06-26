Мирні переговори щодо України можуть розпочатися у липні – ЗМІ

Україна нібито проявила ініціативу щодо організації перемовин, які стосується завершення війни.

Офіційні мирні перемовини щодо війни в Україні можуть відбутися вже в липні.

Про це дізналися журналісти студії ARD у Брюсселі, інформує Deutschlandfunk.

Ініціатива щодо організації конференції наче надійшла від України. Наразі офіційних коментарів з боку українських посадовців щодо ймовірних перемовин у липні не було.

24 червня у данському Копенгагені "в умовах найсуворішої таємності" відбулася міжнародна зустріч щодо України за участю дипломатів західних країн, зокрема Німеччини, а також представників Бразилії, Індії, Китаю та ПАР.

Стверджується, що Захід хотів заручитись підтримкою країн БРІКС. Зустріч нібито відбулася з ініціативи Києва, щоб переконати країни Глобального Півдня у безальтернативності української Формули миру. Ця формула передбачає передачу Україні територій у межах 1991 року та виплату росією репарацій.

Переговори між Києвом та москвою припинилися у травні 2022 року з ініціативи Києва. У жовтні того ж року президент Володимир Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з країною-агресором, доки її президентом є владімір путін.

Американське видання Politico раніше повідомляло, що влада США готується до заморожування конфлікту в Україні. За його даними, у Білому домі не виключають, що бойові дії триватимуть багато років чи навіть десятиліть.

Минулого тижня глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що хотів би провести глобальний саміт миру в Україні.