Мирні переговори щодо України опинилися під загрозою через війну США з Іраном – FT

15 березня 2026, 10:59
джерело Getty Images
За словами дипломатів, країнам ЄС також повідомили, що поставки зброї США будуть затримуватися, оскільки Вашингтон віддав пріоритет клієнтам з Близького Сходу.

Мирні переговори щодо війни росії проти України опинилися під загрозою, оскільки президент США Дональд Трамп втрачає інтерес до процесу, а увага Вашингтона переключилася на конфлікт із Іраном. 

Про це пише Financial Times із посиланням на європейських дипломатів.

За словами співрозмовників видання, ескалація на Близькому Сході відвернула політичну увагу США від мирних переговорів. Крім того, це грає на користь росії: світові ціни на нафту зросли, частину американських санкцій послабили, а поставки деяких видів озброєнь Україні можуть затримуватися через пріоритети Вашингтона на Близькому Сході.

Останній раунд тристоронніх переговорів між Україною, росією та США відбувся 17–18 лютого в Женеві. Наступну зустріч, заплановану на 5 березня в Абу-Дабі, відклали після ударів США та Ізраїлю по Ірану, а нову дату поки не визначили. У Кремлі також визнали паузу в переговорах, пояснивши це «іншими пріоритетами» американської сторони.

Європейські дипломати зазначають, що війна на Близькому Сході принесла росії додаткові доходи — через подорожчання енергоресурсів кремль може отримувати до 150 млн доларів на день. Водночас США тимчасово послабили частину санкцій проти російської нафтової галузі.

Президент України Володимир Зеленський раніше попереджав, що такі кроки не сприятимуть миру, адже доходи від енергоресурсів росія спрямовує на війну. Попри переговори, москва поки не демонструє готовності до компромісів, а в ЄС вважають, що без додаткового тиску на кремль мирний процес навряд чи буде успішним.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється