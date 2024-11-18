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ПОЛІТИКА

Мирний план Ердогана: як Туреччина хоче заморозити війну – Bloomberg

18 листопада 2024, 10:10
Мирний план Ердогана: як Туреччина хоче заморозити війну – Bloomberg
Фото: Прямий
Ердоган запропонує відкласти обговорення питання про вступ України в НАТО щонайменше на 10 років.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган хоче сьогодні, 18 листопада, представити на зустрічі лідерів країн G20 у Ріо-де-Жанейро свою пропозицію щодо заморожування російсько-української війни на нинішніх умовах.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними джерел, Ердоган запропонує відкласти обговорення питання про вступ України в НАТО щонайменше на 10 років.

Турецька пропозиція також передбачає створення демілітаризованої зони на східному Донбасі, де росія контролює значні території з 2014 року. Ердоган запропонує розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію, а також гарантувати Україні військові поставки як компенсацію за згоду не вступати в НАТО.

Турецькі офіційні особи визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найбільш реалістичний підхід. Вони прагнуть відкласти дискусії про довгострокову долю окупованих територій і зосередитися насамперед на забезпеченні стабільного перемирʼя.

Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки він бачив дані розвідки, які свідчать, що Україна може втратити набагато більше території протягом наступних кількох місяців, якщо бойові дії не припиняться, кажуть джерела. Але перспективи на полі бою також дають Путіну стимул продовжувати воювати, зазначає Bloomberg.

Саміт G20 проходитиме 18—19 листопада. Зеленський не братиме участі в саміті, оскільки президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва "ігнорував дедалі відчайдушніші прохання Зеленського про запрошення", пише Bloomberg.

Очільник рф владімір путін також не поїде на саміт. Він заявляв, що не хоче зірвати роботу форуму через те, що стосовно нього діє міжнародний ордер на арешт.

мирний планРеджеп Таїп Ердоганвійна в Україні

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