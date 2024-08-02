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"Мирний план" Китаю і Бразилії підтримали 110 країн – Пекін

02 серпня 2024, 17:23
Фото: EPA/UPG
На думку китайського МЗС, спочатку ситуацію потрібно "охолодити".

В Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що китайсько-бразильський план щодо завершення війни рф в Україні отримав "позитивну реакцію" в більше як 110 країнах світу. 

Про це повідомляє МЗС Китаю.

Заява була оприлюднена 1 серпня після поїздки спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея до Бразилії.

"Китай і Бразилія спільно оприлюднили "консенсус з шести пунктів" щодо сприяння політичному вирішенню української кризи, на який позитивно відреагували понад 110 країн. Китай готовий і надалі посилювати комунікацію та координацію з Бразилією для спільного просування остаточного політичного вирішення української кризи", – заявили у відомстві. 

В травні  відбулись візити Лі Хуея до країн Глобального Півдня. 

За результатами поїздок Пекін підготував новий "мирний" план, який складається з шести пунктів. 

Вони передбачають наступне: 

  • дотримуватись "трьох принципів" для охолодження ситуації: зупинення воєнних дій, незагострення конфлікту і нерозповсюдження його на нові території;

  • визнання того факту, що діалог та перемовини – єдиний можливий спосіб вирішення кризи;

  • сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні обʼєкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених;

  • протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї та уникати ядерних криз;

  • протидіяти збройним нападам на мирні ядерні обʼєкти;

  • спільно підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно підтримувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- та газопроводи, енергетичні об’єкти та підводні оптичні кабелі, а також забезпечувати стабільність глобальної системи постачання;

Китай вже пропонував план з 12 пунктів, з якого пропало положення про повагу до територіальної цілісності "всіх країн".

 

мирний планКитайвійна в Україні

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