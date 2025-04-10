Мита на імпорт китайських товарів до США досягли 145%

У Білому домі уточнили, що додаткові американські тарифи на імпорт з Китаю внаслідок останніх рішень Трампа складають не 125%, а 145%.

Загальний розмір мит на імпорт китайських товарів до США після вчорашнього рішення американського президента Дональда Трампа становить 145%.

Про це повідомляє CNBC.

Члени адміністрації з перших днів другого терміну Трампа планували скоротити доступ до так званої "Щоденної доповіді президенту" (President's Daily Brief, або PDB ).

Почасти це було пов’язано з тим, що під час його першого терміну деталі з доповіді інколи просочувалися у пресу, що сприяло виникненню у президента відчуття, що розвідувальна спільнота намагається його розхитати.

За словами одного з джерел, спочатку керівник апарату Білого дому Сьюзі Уайлс особисто затверджувала тих, хто матиме доступ до документа.

Тепер директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард контролює документ і взяла на себе відповідальність за те, хто має до нього доступ.

Телеканал зазначає, що немає нічого незвичайного в тому, що нові адміністрації переглядають коло осіб, які мають доступ до PDB.

Співробітники розвідки, відповідальні за її створення, зазвичай звертаються до нової адміністрації з питанням про те, хто повинен її отримати, і спочатку посадовці часто йдуть на обмеження доступу.

Однак Трамп з часів свого першого терміну має глибоку недовіру до розвідувальної спільноти, а у своїй другій адміністрації він призначив посадовців, які відкрито поділяють його підозри.

Нинішні та колишні посадовці кажуть, що обмеження доступу до PDB відбувається на тлі намірів президента і його вищих посадових осіб перекрити витоки і припиняти діяльність тих, кого вони вважають підривними елементами в розвідувальній спільноті.

Один з посадовців, який спілкувався з телеканалом, охарактеризував це як "проблему великої недовіри, що зберігається".

Експосадовці кажуть, що скорочення доступу до PDB – це двозначний крок, який може сприяти зміцненню довіри між президентом і розвідспільнотою, але може також посилити розбіжності всередині уряду і призвести до дезорганізації зовнішньої політики.