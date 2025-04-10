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Мита США спричинили нагромадження імпортних автомобілів у американських портах – FT

10 квітня 2025, 13:53
Мита США спричинили нагромадження імпортних автомобілів у американських портах – FT
Фото: УкрМедіа
Пропускна здатність деяких з них скоро досягне межі.

Тисячі автомобілів накопичились в портах США через тимчасово призупинене постачання.

Про це повідомляє Financial Times.

Автовиробники намагаються мінімізувати наслідки розв'язаної президентом США Дональдом Трампом торгової війни. Автоконцерни затримують відправку продукції в дилерські центри, тому імпортними автомобілями забито майже всі порти. Пропускна здатність деяких з них скоро досягне межі.
 
Один із автовиробників попередив, що нагромадження імпортних транспортних засобів в американських портах може стати "досить важким випробуванням", оскільки порти будуть "швидко заповнені" за кілька тижнів, якщо тарифи США не будуть пом’якшені.
 
Деякі бренди, такі як Audi, Jaguar Land Rover і Aston Martin, призупинили або звели до мінімуму поставки в США на квітень, і вони впевнені, що їхні поточні запаси у США будуть вичерпані у короткостроковій перспективі.
 
Багато керівників автокомпаній все ще сподіваються, що тарифи Трампа на імпортні автомобілі не протримаються довго, що спонукає деяких виробників автомобілів наразі припинити доставку автомобілів з європейських заводів або портів.
 
"Такий тимчасовий вичікувальний підхід є стратегією", – сказав однин із керівників логістичного відділку, додавши, що автовиробники все ще спостерігають, "чи буде досягнуто якогось компромісу" між США та їхніми торговими партнерами.

 

СШАавтомитапорт

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