"Митний безвіз" з ЄС все ближче - Рада підтримала законопроєкт до Митного кодексу

Зміни у Митному кодексі є обов'язковими для укладання "митного безвізу" з Євросоюзом

Законопроєкт №7420 підтримали 269 народних депутатів. Документ передбачає зміни, необхідні для забезпечення міжнародного застосування NCTS та подальшої гармонізації Митного кодексу України з Митним Кодексом ЄС.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Україна розраховує на підписання "митного безвізу" з ЄС протягом літа. До кінця року Україна має успішно пройти Оціночну місію та приєднатися до необхідних для "митного безвізу" конвенцій, зауважує Денис Шмигаль.

Зміни до Митного кодексу передбачають можливість можливість використання транзитних декларацій в NCTS без необхідності оформляти додаткові транзитні документи в межах 36 країн світу. Документ розширює спектр підприємств, яким стануть доступні митні спрощення за аналогією з ЄС.

Зокрема, йдеться про вимоги до фінансової стійкості для підприємств, що мають статус АЕО (найвищий ступень довіри) та можливість використання комбінації спрощень без вимог до фінансової стійкості для підприємств без статусу АЕО та підприємств, що користуються NCTS.