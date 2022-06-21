"Митний безвіз" з ЄС все ближче - Рада підтримала законопроєкт до Митного кодексу
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Україна розраховує на підписання "митного безвізу" з ЄС протягом літа. До кінця року Україна має успішно пройти Оціночну місію та приєднатися до необхідних для "митного безвізу" конвенцій, зауважує Денис Шмигаль.
Зміни до Митного кодексу передбачають можливість можливість використання транзитних декларацій в NCTS без необхідності оформляти додаткові транзитні документи в межах 36 країн світу. Документ розширює спектр підприємств, яким стануть доступні митні спрощення за аналогією з ЄС.
Зокрема, йдеться про вимоги до фінансової стійкості для підприємств, що мають статус АЕО (найвищий ступень довіри) та можливість використання комбінації спрощень без вимог до фінансової стійкості для підприємств без статусу АЕО та підприємств, що користуються NCTS.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО До Києва прибула нова очільниця МЗС Франції. Вона вже відвідала Бучу
- ВІДЕО У Твері згорів інститут, що розробляв ракети для армії рф
- ФОТО На честь королеви Єлизавети ІІ створили ляльку Барбі
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі