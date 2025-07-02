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Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства

02 липня 2025, 15:31
Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства
Фото: unian.ua
Відповідний Указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Митрополита УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського) позбавлено українського громадянства.

Про це повідомила СБУ.

Встановлено, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство рф у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави.
 
За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує зв'язок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику рпц та її керівництва, зокрема патріарха Кіріла (Гундяєва).
 
Нагадаємо, саме Гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу. Підтримуючи агресивну політику рф, патрірах сприяє злочинній діяльності політичної верхівки країни-агресора.
 
Служба безпеки України продовжує необхідні дії для захисту Української держави та суспільства від будь-яких агресивних проявів росії.

 

Онуфрійвійна в Україніросія окупанти

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