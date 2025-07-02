Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства

Відповідний Указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Митрополита УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського) позбавлено українського громадянства.

Про це повідомила СБУ.

Встановлено, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство рф у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави.

За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує зв'язок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику рпц та її керівництва, зокрема патріарха Кіріла (Гундяєва).