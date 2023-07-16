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ПОЛІТИКА

МЗС Азербайджану звинуватило рф за заяви щодо Нагірного Карабаху

16 липня 2023, 18:23
МЗС Азербайджану звинуватило рф за заяви щодо Нагірного Карабаху
Фото: 1news.az
Формулювання росіян виявилися неприйнятними для азербайджанської сторони.

Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило росію в порушенні союзницької декларації між двома країнами, після того як МЗС рф дозволило собі прокоментувати визнання Вірменією Карабаху частиною території Азербайджану.

Про це повідомляє МЗС Азербайджану.

У суботу, 15 липня, російське міністерство заявило, що рішення Вірменії були ухвалені на "самітах під егідою Євросоюзу", і запропонувало провести власний саміт на рівні міністрів закордонних справ, але без ЄС. На думку росіян, рішення Вірменії кардинально змінює умови розміщення в регіоні російських військ.

"Ця заява МЗС рф не відповідає Декларації про союзницьку взаємодію між Азербайджанською Республікою та російською федерацією. Спроби МЗС рф коментувати та обумовлювати територіальну цілісність і суверенітет Азербайджанської Республіки в контексті визнання Карабаху як невід'ємної частини Азербайджану з боку прем'єр-міністра Вірменії мають неприйнятний характер", – заявило міністерство.

Як відомо, 15 липня в Брюсселі відбулася тристороння зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва, прем'єр-міністра Нікола Пашиняна та президента Ради ЄС Шарля Мішеля.

АзербайджанНагірний Карабахрф тероризм

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