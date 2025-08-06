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МЗС білорусі викликало польського дипломата: подробиці

06 серпня 2025, 17:31
МЗС білорусі викликало польського дипломата: подробиці
Фото: Marcin Obara /PAP
Причина – марш свободи у Варшаві
Міністерство закордонних справ білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Кшиштофа Ожанна та вручило йому ноту протесту у зв’язку з організацією у Варшаві "Маршу свободи" та конференції білоруських демократичних сил.
 
Про це пише RMF24.
 
"Марш свободи" відбудеться у суботу, 10 серпня, о 15:00 на площі Юзефа Пілсудського у Варшаві. Цими ж вихідними у Варшавському університеті пройде конференція "Нова білорусь". Обидві події приурочені до річниці президентських виборів у білорусі 2020 року. 
 
У Мінську стверджують, що ці заходи мають деструктивний характер і спрямовані на дестабілізацію ситуації в білорусі. 
 
Речник МЗС блорусі заявив, що акції підтримуються Варшавою та "представниками білоруської еміграції, відомими своєю провокаційною діяльністю". Він також заявив, що подібні ворожі дії не сприятимуть відновленню діалогу між країнами.
 
Він також зазначив, що Мінськ "уважно стежитиме за ситуацією" і залишає за собою право на контрзаходи.
 
Як зазначається, режим самопроголошеного президента білорусі лукашенка продовжує чинити тиск на учасників закордонних протестів. 
 
Зокрема слідчий комітет білорусі повідомив про встановлення особистостей понад 200 учасників березневих акцій солідарності, які відбулися у польських містах.

 

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