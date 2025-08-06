МЗС білорусі викликало польського дипломата: подробиці

Причина – марш свободи у Варшаві

Міністерство закордонних справ білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Кшиштофа Ожанна та вручило йому ноту протесту у зв’язку з організацією у Варшаві "Маршу свободи" та конференції білоруських демократичних сил.

"Марш свободи" відбудеться у суботу, 10 серпня, о 15:00 на площі Юзефа Пілсудського у Варшаві. Цими ж вихідними у Варшавському університеті пройде конференція "Нова білорусь". Обидві події приурочені до річниці президентських виборів у білорусі 2020 року.

У Мінську стверджують, що ці заходи мають деструктивний характер і спрямовані на дестабілізацію ситуації в білорусі.