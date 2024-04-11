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МЗС Британії застерегло своїх громадян від поїздок до білорусі

11 квітня 2024, 11:11
МЗС Британії застерегло своїх громадян від поїздок до білорусі
Фото: EPA/UPG
Причина - можливий початок війни на території країни.

Громадянам Великої Британії варто утриматися від подорожей до білорусі із будь-якою метою через можливий початок війни на території країни.

Про це заявили  у міністерстві закордонних справ Великої Британії.

"МЗС рекомендує відмовитися від будь-яких подорожей до білорусі. Існує ризик, що безпосередній конфлікт, пов’язаний із війною в Україні, може поширитися на білорусь", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що Велика Британія має вкрай обмежену спроможність надавати своїм громадянам консульську допомогу на території білорусі.

Додамо, що Британія додала також сім інших країн до переліку не рекомендованих для відвідування: Іран, Росія, Судан, Ізраїль, Україну, Ліван й Палестинські території.

Потрапляння до цього переліку автоматично не позбавляє британців можливості відвідувати перелічені країни, але здатне анулювати їх туристичну страховку й створити інші складнощі.

БілорусьВелика Британіявійна в Україніросія окупанти

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