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МЗС Чехії роз'яснило, чому погрози Фіцо припинити транзит електроенергії Україні є блефом

29 січня 2025, 20:53
МЗС Чехії роз'яснило, чому погрози Фіцо припинити транзит електроенергії Україні є блефом
Фото: ukrinform.ua
Також чеська сторона вважає, що заява була адресована електорату самого Фіцо.
Більшість електроенергії, яку імпортує з ЄС Україна, походить із Чехії. А з чотирьох держав-сусідів щонайменше двоє продовжать транзит електроенергії в нашу державу. Тому погрози словацького прем’єра Роберта Фіцо є порожніми.
 
Про це заявив спеціальний уповноважений Міністерства закордонних справ Чеської Республіки з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка, передає "Укрінформ".
 
За словами Бартушки, Чехія є є другим найбільшим експортером електроенергії в ЄС після Франції.
 
"Політична заява, яку прем'єр-міністр Фіцо зробив у грудні, дорівнює нулю. Тому що у нас є чотири європейські країни, які межують з Україною, і принаймні дві з них не припинятимуть поставки електроенергії – Польща та Румунія. Що будуть робити Словаччина та Угорщина – не дуже важливо", - сказав спецуповноважений і додав, що заява була адресована електорату самого Фіцо.
 
Бартушка також повідомив, що Чехія постачає Україні мобільні генератори, великогабаритні генератори, які набагато складніше розбомбити.

 

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