Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МЗС Естонії викликало на килим главу посольства росії – Reuters

08 травня 2024, 21:07
МЗС Естонії викликало на килим главу посольства росії – Reuters
Фото: Scanpix / Postimees
Авіакомпанії стурбовані ситуацією з GPS-навігацією в регіоні.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало главу посольства росії в Талліні, щоб висловити протест через глушіння GPS.

Про це пише Reuters.

москву звинуватили в порушенні міжнародних правил шляхом створення перешкод GPS-навігації в повітряному просторі над країнами Балтії.

"Глушіння сигналу GPS є елементом гібридної діяльності росії, що порушує повсякденне життя і загрожує безпеці союзників", - цитує заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна видання.

Глушіння сигналів GPS може порушити роботу комерційних авіалайнерів, що викликає занепокоєння в авіакомпаній, які кажуть, що вже кілька місяців стикаються з такими перешкодами. На щастя, льотчики можуть орієнтуватися за допомогою інших засобів.

29 квітня керівники міністерств закордонних справ Латвії, Литви та Естонії заявили, що росія глушить сигнали GPS у Балтійському морі. За їхніми даними, це може призвести до авіакатастрофи.

Естоніяавіакомпаніївійна в Україніросія-агресор

Останні матеріали

ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 1 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 07 травня 2024, 15:57
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни повільно просуваються на східному фронті. А на півдні несуть великі втрати – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 травня 2024, 10:41
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Політика
Бо Захід не реагує. російська підривна діяльність шириться Європою та вказує на моделі майбутньої агресії – Кейр Джайлз
Переклад iPress – 07 травня 2024, 08:41
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Політика
Макрон зустрічається з Сі. Два імператори на порозі двох воєн – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 06 травня 2024, 16:26
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Лінії стабілізуються. Реальна історія останніх місяців війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 травня 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється