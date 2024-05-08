МЗС Естонії викликало на килим главу посольства росії – Reuters

Авіакомпанії стурбовані ситуацією з GPS-навігацією в регіоні.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало главу посольства росії в Талліні, щоб висловити протест через глушіння GPS.

Про це пише Reuters.

москву звинуватили в порушенні міжнародних правил шляхом створення перешкод GPS-навігації в повітряному просторі над країнами Балтії.

"Глушіння сигналу GPS є елементом гібридної діяльності росії, що порушує повсякденне життя і загрожує безпеці союзників", - цитує заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна видання.

Глушіння сигналів GPS може порушити роботу комерційних авіалайнерів, що викликає занепокоєння в авіакомпаній, які кажуть, що вже кілька місяців стикаються з такими перешкодами. На щастя, льотчики можуть орієнтуватися за допомогою інших засобів.

29 квітня керівники міністерств закордонних справ Латвії, Литви та Естонії заявили, що росія глушить сигнали GPS у Балтійському морі. За їхніми даними, це може призвести до авіакатастрофи.