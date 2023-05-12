МЗС Естонії закликає надати Україні на саміті НАТО "додаткові кроки" до членства

Обговорення тільки розпочалися, оскільки НАТО є консенсусною організацією.

У міністерстві закордонних справ Естонії переконані, що Україна увійде до НАТО, і закликають на саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі надати Києву якісь додаткові кроки до членства.



Про це повідомляє генеральний секретар МЗС Естонії Йонатан Всевіов в коментарі АрміяInform.

"Наша позиція та позиція НАТО в тому, що Україна буде в НАТО, як було прийнято на Бухарестському саміті ", - заявив дипломат, пояснюючи своє бачення перспектив членства України в Альянсі під час рішень саміту НАТО 11 -12 липня у Вільнюсі.

Також він розповів, що на саміті у Вільнюсі розглядатимуть питання вступу Швеції до НАТО.



"Це буде величезна користь для безпеки Швеції, Естонії, безпеки регіону Балтійського моря. Це буде величезна користь для НАТО в цілому", - наголошує естонський дипломат.

Представник МЗС нагадав, що вступ Швеції до Альянсу ще не ратифікували Туреччина та Угорщина. У цьому контексті Всевіов висловив сподівання, що це все ж таки буде зроблено, і він дуже впевнений, що у Вільнюсі у нас буде 32 союзники Альянсу.