МЗС Естонії закликає надати Україні на саміті НАТО "додаткові кроки" до членства
У міністерстві закордонних справ Естонії переконані, що Україна увійде до НАТО, і закликають на саміті Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі надати Києву якісь додаткові кроки до членства.
Про це повідомляє генеральний секретар МЗС Естонії Йонатан Всевіов в коментарі АрміяInform.
"Наша позиція та позиція НАТО в тому, що Україна буде в НАТО, як було прийнято на Бухарестському саміті ", - заявив дипломат, пояснюючи своє бачення перспектив членства України в Альянсі під час рішень саміту НАТО 11 -12 липня у Вільнюсі.
Також він розповів, що на саміті у Вільнюсі розглядатимуть питання вступу Швеції до НАТО.
"Це буде величезна користь для безпеки Швеції, Естонії, безпеки регіону Балтійського моря. Це буде величезна користь для НАТО в цілому", - наголошує естонський дипломат.