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ПОЛІТИКА

МЗС Фінляндії Макрону: гарантії потрібні проти росії

05 грудня 2022, 18:58
МЗС Фінляндії Макрону: гарантії потрібні проти росії
Фото: korrespondent.net
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто розкритикував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність надати гарантії безпеки для росії, адже саме росія діє проти всього міжнародного порядку

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто розкритикував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність надати гарантії безпеки для росії, адже саме росія діє проти всього міжнародного порядку, пише Yle.

"У ситуації, що склалася, нам потрібні гарантії саме проти росії. Це стосується як України, так і інших країн", – заявив Гаавісто.

Зараз росія діє проти міжнародного порядку і виступає у ролі загарбника територій інших країн. Як приклад він навів конфлікт у Грузії, окупацію українського Криму та частини території областей на Сході України.

Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для закінчення війни росії проти України потрібно надати "гарантії безпеки для росії".
РосіявійнаФінляндіяРФУкраїнабезпеказагарбникиокупант

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