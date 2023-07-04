МЗС Грузії "стурбоване" пропозицією України грузинському послу повернутися в Тбілісі

Відомство сподівається, що Київ перегляне рішення, і обіцяє "утриматися від додаткової реакції у відповідь на кроки України".

Міністерство закордонних справ Грузії відреагувало на виклик свого посла в Києві у зв'язку зі ситуацією щодо громадянина України, колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі.

Про це йдеться в заяві відомства.

МЗС "висловлює глибоку стурбованість" пропозицією України повернутися грузинському послу в Тбілісі для консультацій, що є "крайньою формою ескалації дипломатичних відносин".

У Тбілісі нагадали, що раніше Європейський суд із прав людини відхилив клопотання Саакашвілі про виїзд на лікування за кордон, а рішення української влади назвали таким, яке "суттєво шкодить стратегічним відносинам двох країн і є прямим втручанням у внутрішні справи держави".

Відомство сподівається, що Київ перегляне рішення, і обіцяє "утриматися від додаткової реакції у відповідь на кроки України".

"На цьому тлі рішення української влади суттєво шкодить стратегічним відносинам двох країн і є прямим втручанням у внутрішні справи суверенної держави", – заявляє Міністерство закордонних справ Грузії.

Нагадаємо, 3 липня ув'язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі вперше з лютого цього року брав участь у судовому засіданні, підключившись онлайн із клініки "Вівамед". Він виглядав украй виснаженим і худим.

Президент Зеленський закликав грузинську владу передати Україні Міхеїла Саакашвілі для лікування, а партнерів – "не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину". Також він доручив МЗС викликати посла Грузії в Україні, висловити йому протест і запропонувати проконсультуватися з офіційним Тбілісі.

4 липня посла Грузії викликали до МЗС України. Йому запропонували повернутися до Тбілісі для консультацій, щоб вирішити ситуацію навколо Саакашвілі.