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ПОЛІТИКА

МЗС Ізраїлю надіслало Україні медикаменти для ЗСУ на 100 млн грн

23 серпня 2023, 11:47
МЗС Ізраїлю надіслало Україні медикаменти для ЗСУ на 100 млн грн
Фото: з вільного доступу
Збір коштів було організовано за запитом ЗСУ.

Ізраїль передав Збройним силам України декілька тонн ліків як гуманітарну допомогу. Вартість придбаних медикаментів складає 100 млн гривень.

Про це повідомляє урядовий портал.

Ліки надіслало Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю. Збір коштів було організовано за запитом ЗСУ. За декілька місяців необхідну суму накопичили і придбали медикаменти для українських воїнів.

Закупки ліків допомогли організувати Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство закордонних справ, Міноборони України, ЗСУ, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю, посольство Ізраїлю в Україні та інші партнери.

"Ми продовжуємо допомагати Україні у цей важкий час, тож на прохання української сторони були зібрані кошти й організована передача гуманітарної допомоги. Плануємо подальшу співпрацю між нашими країнами", - заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Український уряд наголошує, що українській армії передали найважливіші медикаменти, що допоможуть зберегти здоров’я і життя захисників.

Влада Ізраїлю ще від початку повномасштабного вторгнення заявила, що Єрусалим займає нейтральну позицію щодо війни росії проти України. Зміна прем'єрів не змінила ставлення до війни. Ізраїль не надав нашій армії зброю, але передає гуманітарну допомогу.

ІзраїльдопомогамедикаментиЗСУ

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