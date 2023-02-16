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ПОЛІТИКА

МЗС Ізраїлю: підтримуємо формулу миру Зеленського

16 лютого 2023, 21:03
МЗС Ізраїлю: підтримуємо формулу миру Зеленського
Фото: politeka.net
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що його країна має намір підтримати запропоновану президентом України Володимиром Зеленським формулу миру.

Сьогодні відбулась спільна прес-конференція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена, де гість заявив про намір підтримати формулу миру Зеленського.

Це транслювало МЗС України на Facebook-сторінці.

"Ізраїль підтримає українську "мирну ініціативу" в межах ООН наступного тижня", - заявив ізраїльський міністр. 

Він також додав, що Ізраїль підтримує народ України, а також український суверенітет і територіальну цілісність.

Сьогодні стало відомо, що Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва.
Ізраїльформула миру Зеленського

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