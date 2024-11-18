МЗС Ізраїлю пропонує віддати Україні російську зброю, захоплену у Хамасу та "Хезболли"

Ініціаторами законопроєкту, який може дозволити передавати російську зброю Україні, стали заступниця МЗС Ізраїлю та член Кнесету.

До Кнесету подано законопроєкт, який дозволяє передавати українській армії зброю, захоплену під час ізраїльських операцій проти бойовиків палестинського угруповання Хамас і ліванської "Хезболли".

Про це повідомляє Times of Israel.

Видання наводить слова посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, який привітав таку ініціативу, зазначивши, що Україна та Ізраїль борються з "тими самими ворогами".

Як зазначив Корнійчук, росія "заохочує" Іран, "Хезболлу" і Хамас убивати ізраїльських громадян і солдатів за допомогою своєї зброї.