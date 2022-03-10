ПОЛІТИКА НОВИНИПосли російської федерації в країнах Європейського союзу викликаються, щоб висловити позицію ЄС щодо незаконних рішень президента путіна про таку ж незаконну анексію територій УкраїниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС країн Європи викликали послів рф через анексію українських територій
Фото: з вільного доступу
Низка країн ЄС викликали до зовнішньополітичних відомств російських послів, щоб висловити протест у зв’язку з протиправною анексією окупованих територій України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, до МЗС Польщі викликали посла рф сєргєя андрєєва. Він з'явився в міністерстві ще до обіду. Візит Андрєєва до польського зовнішньополітичного відомства був коротким. Йому було дано чіткий сигнал - Польща не визнає останні кроки кремля, пов'язані з війною в Україні.
"Сьогодні викликаються посли російської федерації в країнах Європейського союзу. Ми теж викликали посла, щоб висловити нашу позицію щодо незаконних рішень президента путіна про таку ж незаконну анексію територій України, а також щодо того, що відбувається вже давно, але минулого тижня у дуже рішучий спосіб", - заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.
Як він зазначив, йшлося також про формулювання російською федерацією "загроз миру в усьому світі, в т.ч. і нашій країні".
Повіреного у справах рф сєргєя рябоконя викликала і Литва.
Окрім протесту у зв’язку з анексією територій України, у Вільнюсі вирішили оголосити дипломата персоною нон грата, оскільки останні дії та заяви рябоконя несумісні з його дипломатичним статусом, можуть вважатися втручанням у внутрішні справи приймаючої країни і, відповідно, є порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини.
Посол росії в Італії сєргєй разов також прибув у понеділок до міністерства закордонних справ приймаючої країни після виклику на зустріч з генеральним секретарем міністерства Етторе Секі.
Як пояснюють італійські ЗМІ, виклик був здійснений в рамках ініціативи, яку Італія узгодила зі своїми європейськими партнерами, щоб поінформувати його про те, що Рим не визнає заяву москви про анексію районів України, окупованих російськими військами.
Міністерство закордонних справ Фінляндії також повідомило, що викликало посла рф у Гельсінкі павла кузнєцова у зв'язку з анексією окупованих територій України.
Відомство рішуче засудило організовані росією фальсифіковані "референдуми" та незаконне "приєднання" окупованих територій України до рф.
Відомо також, що до німецького МЗС викликали посла рф у Берліні сєргєя нечаєва. Бельгія викликала російського посла ще в п’ятницю.
Нагадаємо, президенти дев’яти країн Північноатлантичного Альянсу з Центральної та Східної Європи в неділю опублікували спільну заяву, в якій засудили анексію українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.
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