МЗС Китаю різко відреагувало на візит Пелосі до Тайваню

Заступник міністра закордонних справ Китаю Се Фен викликав посла США Ніколаса Бернса

Міністерство закордонних справ Китаю рішуче засудило візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

Візит Пелосі китайське МЗС назвало "серйозним порушенням принципу "одного Китаю", що "серйозно порушує суверенітет і територіальну цілісність Китаю, підриває мир і стабільність у Тайванській протоці та надсилає вкрай неправильний сигнал сепаратистським силам щодо "незалежності Тайваню".

"Китай рішуче виступає проти і суворо засуджує це, а також вчинив серйозний демарш і рішучий протест Сполученим Штатам", – йдеться в повідомленні.

Там нагадали, що Тайвань є "невід’ємною частиною території Китаю, а уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, який представляє весь Китай".

"Китай однозначно вживе всіх необхідних заходів для рішучого захисту свого суверенітету і територіальної цілісності у відповідь на візит спікера США. Усі наслідки, що випливають з цього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню", – додають в МЗС КНР.

Заступник міністра закордонних справ Китаю Се Фен у вівторок увечері викликав посла США Ніколаса Бернса у зв’язку з візитом спікерки американської Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок ввечері приземлився у столиці Тайваню Тайбеї. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.