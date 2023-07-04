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МЗС Китаю закликало поліпшити співпрацю з Японією та Південною Кореєю

04 липня 2023, 08:49
МЗС Китаю закликало поліпшити співпрацю з Японією та Південною Кореєю
Фото: з вільного доступу
Йдеться, зокрема, про зони вільної торгівлі між трьома країнами.

Китай, Японія та Південна Корея мають надіслати чіткий сигнал про зближення взаємовідносин та перегрупування у бік співпраці, щоб протистояти "примусу до залякування".

Про це заявив дипломат і радник лідера Китаю Ван І, інформує Japan Today.

Ван І говорив про зусилля щодо активізації співпраці між трьома сусідами на форумі, організованому Секретаріатом тристороннього співробітництва – органом, створеним за угодою між Пекіном, Сеулом та Токіо.

Ван І також закликав країни "виховувати почуття стратегічної автономії, підтримувати регіональну єдність та стабільність, чинити опір повернення менталітету часів холодної війни і бути вільними від примусу залякування та домінування".

Хоча Ван І у своєму виступі утримався від згадки Сполучених Штатів, він сказав, що деякі великі країни за межами регіону намагалися замінити єдність поділом у пошуках географічних вигод.

"Якщо цій тенденції буде дозволено розвиватися, це не лише серйозно завадить нормальному розвитку тристороннього співробітництва, а й посилить напруженість та конфронтацію у регіоні", - додав він.

На заході у місті Ціндао Ван І також закликав до прискорення переговорів про зони вільної торгівлі між трьома країнами.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джін та глава МЗС Японії Хаясі Есімаса виступили на заході з відеозв'язку.

ЯпоніяКитайспівпрацяПівденна Осетіявійна в Україніросія окупанти

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