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МЗС Литви оголосило персонами нон грата трьох китайських дипломатів

30 листопада 2024, 14:15
МЗС Литви оголосило персонами нон грата трьох китайських дипломатів
Фото: news.mail.ru
Впродовж тижня дипломати КНР повинні покинути територію Литви.
Міністерство закордонних справ Литви оголосило персонами нон грата трьох працівників представництва Китаю, що виконує функції посольства КНР у Вільнюсі.
 
Про це пише LRT.
 
"Рішення про оголошення трьох співробітників представництва КНР персонами нон грата прийнято на підставі наданої відповідними органами влади інформації про їхню діяльність, несумісну з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини, іншими принципами та практикою міжнародного права та законодавством Литви", — ідеться у заяві.
 
Водночас у МЗС додають Литва "завжди була і залишається відкритою до конструктивного діалогу для вирішення двосторонніх питань за взаємною згодою".
 
МЗС Литви запропонувало Китаю тимчасове рішення для забезпечення безперервності виконання основних консульських, візових та адміністративних функцій представництвом КНР відповідно до міжнародних конвенцій.
 
Наразі у Пекіні не відреагували на дії Литви.

 

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