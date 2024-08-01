Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МЗС Литви підтвердило прибуття F-16 в Україну

01 серпня 2024, 09:53
МЗС Литви підтвердило прибуття F-16 в Україну
Очільник відомства прокоментував подію у соціальних мережах.
Очільник міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс фактично підтвердив інформацію ЗМІ про те, що Україна отримала перші поставки винищувачів F-16.
 
Про це політик написав на своїй сторінці у мережі X (Twitter).
 
За його словами, передача літаків нашій державі "стала черговою нібито абсолютно неможливою річчю, яка виявилася цілком можливою".
 
На офіційному рівні жодне з військових чи політичних українських відомств досі не підтвердило, що довгоочікувані винищувачі вже перебувають на озброєнні ЗСУ. 
війна в Українівинищувач f-16росія окупанти

Останні матеріали

Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16: наступальна протиповітряна оборона. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 00:14
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Політика
Реальні призи. Олімпійські ігри в Парижі затьмарені буллінгом автократів – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 липня 2024, 12:24
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
росія повертається на Шпіцберген. Радянські прапори на норвезькому острові викликають тривогу – Елізабет Бро
Переклад iPress – 31 липня 2024, 11:25
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Cуспільство
Лінію оборони вздовж річки Вовча прорвано. Як врятувати спадщину Байдена в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 липня 2024, 08:08
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на кількох ділянках. Решта фронту стабільна – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2024, 16:30
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Політика
Потрібна жорстка відповідь росії. Час завдати удару за приховану війну проти Заходу – Даг Лівермор
Переклад iPress – 30 липня 2024, 11:29
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Україна і Гарріс. Американці українського походження та українське майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 липня 2024, 08:45
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Технології
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 13:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється