МЗС Литви підтвердило прибуття F-16 в Україну
01 серпня 2024, 09:53
Очільник відомства прокоментував подію у соціальних мережах.
Очільник міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс фактично підтвердив інформацію ЗМІ про те, що Україна отримала перші поставки винищувачів F-16.
Про це політик написав на своїй сторінці у мережі X (Twitter).
За його словами, передача літаків нашій державі "стала черговою нібито абсолютно неможливою річчю, яка виявилася цілком можливою".
На офіційному рівні жодне з військових чи політичних українських відомств досі не підтвердило, що довгоочікувані винищувачі вже перебувають на озброєнні ЗСУ.