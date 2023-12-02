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ПОЛІТИКА

МЗС Німеччини попереджає про скорочення соціальних видатків

02 грудня 2023, 20:58
МЗС Німеччини попереджає про скорочення соціальних видатків
Крістіан Лінднер Фото: DW
Одним із шляхів скорочення соціальних видатків є спрощення умов для працевлаштування.

Міністр фінансів Німеччини вважає, що за бюджетної кризи зекономити можна, зокрема, у секторі соціальних виплат, покращивши умови працевлаштування для працездатних осіб, як-от біженців з України.

Про це повідомляє DW.

"Через дефіцит федерального бюджету міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив про плани економії в соціальному секторі та міжнародному фінансуванні кліматичних змін. У розмові з виданнями групи Funke Mediengruppe  Лінднер повідомив, що федеральний уряд наразі витрачає 45 відсотків свого бюджету на соціальне забезпечення. Тож насамперед необхідно дивитись у цій царині, якої економії можна досягти", - пише DW.

За словами міністра фінансів, будуть переглянуті положення про так звані витрати для громадян (Bürgergeld), які з літа року замінили виплати з безробіття, і які, зокрема, отримують українські біженці. У цьому контексті Лінднер зазначив, що одним із шляхів скорочення соціальних видатків держави є спрощення умов для працевлаштування працездатних. "Для біженців з України, наприклад, ідеться про працевлаштування у "турборежимі" , - наголосив Лінднер.

За останніми даними, з понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини, рятуючись від війни росії проти України, працездатними є 52 відсотки, з них наразі працевлаштовані 196,7 тисячі людей.

Німеччинабіженцісоціальні виплати

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