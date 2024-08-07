МЗС Німеччини закликає громадян терміново виїхати з Лівану

Представник МЗС Німеччини закликав громадян організувати власний виїзд з Лівану.

Чутки про можливу евакуацію з Лівану створили хибне відчуття безпеки для німецьких громадян, які перебувають у країні. Представник Міністерства закордонних справ Німеччини сьогодні, 7 серпня, закликав їх негайно покинути Ліван.

Про це повідомляє Reuters.

"Настав час покинути Ліван", — сказав представник МЗС, закликавши громадян організувати власний виїзд, навіть якщо це означає виїзд через Туреччину або високі ціни на авіаперельоти.

Представник Міністерства оборони Німеччини відмовився надати подробиці про підготовку до можливої евакуації у разі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Раніше ми повідомляли, що уряди Великої Британії, Німеччини та США також закликали своїх громадян залишити Ліван або уникати поїздок туди на фоні погроз Ізраїля завдати ударів у відповідь по країні через атаки "Хезболли" на Ізраїль.

Британський міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що події "швидко розвиваються" і що британським громадянам рекомендовано "залишити Ліван і не їздити в країну". А помічниця секретаря з консульських питань посольства США в Бейруті Рена Біттер опублікувала пост в Х, в якому закликала американців у Лівані "продумати план дій у кризовій ситуації, або виїхати до її початку".