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МЗС Німеччини закликало не зволікати з постачанням зброї Україні

15 липня 2025, 19:51
МЗС Німеччини закликало не зволікати з постачанням зброї Україні
Фото: з вільного доступу
У Берліні вітають рішення США посилити оборону України.

У Берліні вітають рішення США посилити оборону України та підкреслюють, що допомога має надійти швидко.

Про це заявив журналістам на полях зустрічі в Брюсселі державний міністр у справах Європи у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини Гюнтер Кріхбаум, передає Укрінформ.
 
Дипломат зазначив, що Україна, як і раніше, заслуговує на повну підтримку, що особливо актуально на сьогодні, враховуючи, що російські атаки та агресія посилюються. Тому, за його словами, ФРН і партнери вітають зусилля Сполучених Штатів Америки щодо постачання систем і ракет Patriot.
 
"Це справді важливо для того, щоб Україна могла залишатися життєздатною та захищатися. І саме тому це крок у правильному напрямку. Головне, щоб Україна отримала зброю дуже швидко, не можна гаяти часу. За умови доброї волі, все може відбуватися швидко, і воно має відбуватися швидко, тому що запаси України виснажуються", - наголосив Кріхбаум.
 
"Європейські країни, "які відчувають відданість Україні", фактично підтримуватимуть весь процес фінансово, нагадав він. Тож основний тягар лягає саме на ЄС, зауважив дипломат.
 
Він також підкреслив важливість якомога швидше запровадити 18-й пакет санкцій ЄС. За оцінкою Кріхбаума, сама кількість із 18 пакетів показує, що решта 17 "явно не мали того ефекту, на який сподівалися".
 
"Тому важливо рішуче забезпечити тиск на росію та забезпечити Україні дуже сильну переговорну позицію, бо лише тоді, зрештою, справедлива угода одного дня стане можливою. Україні не потрібен продиктований мир; це зовсім не допоможе. Україні одного дня буде потрібна безпека, і це має величезне значення. І ми повинні гарантувати цю безпеку Україні; інакше у світі не буде стабільності та свободи", - підкреслив заступник глави МЗС ФРН.
Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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