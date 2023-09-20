МЗС Польщі викликало українського посла через слова Зеленського в ООН

Яблонський заявив, що ця теза "невірна щодо Польщі і, тим більше, особливо неправомірна щодо нашої країни, яка підтримує Україну з перших днів війни".

Польщу дуже обурили звинувачення Зеленського, що вона своїм зерновим ембарго грає на руку москві.



Про це повідомляє Polsatnews.

Так, МЗС Польщі викликало посла України Василя Зварича через заяву Володимира Зеленського щодо заборони експорту українського зерна під час виступу на Генасамблеї ООН. Із послом зустрівся заступник держсекретаря Павел Яблонський, який висловив рішучий протест польської сторони.

"Заступник глави МЗС зауважив, що ця теза на адресу Польщі неправдива, і, більш того, особливо невиправдана як щодо країни, яка підтримувала Україну з перших днів війни", – йдеться у комюніке.



Яблонський заявив, що тиск на Польщу через багатосторонні майданчики чи скарги до міжнародних установ "не є належними методами вирішення суперечок", та що це не дасть результату, тому що дії уряду Польщі задля захисту своїх аграріїв відповідають національному, європейському та міжнародному законодавству.

Він висловив сподівання, що "і політика української влади, і їхня публічна комунікація відображатиме фактичний характер польсько-українських відносин, і поточних, і в минулому, та братиме до уваги безпрецедентну допомогу, надану Польщею і поляками українцям та державі Україна, як і увесь спектр нашої доброї співпраці".

Нагадаємо, під час виступу на Генасамблеї ООН Зеленський прямо не називав Польщу, але говорив очевидно про неї.

"Тривожно бачити, як дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер. Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора".