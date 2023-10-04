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МЗС про ДТП в Італії: п'ятеро українців загинули, а ще троє травмовані

04 жовтня 2023, 11:12
МЗС про ДТП в Італії: п'ятеро українців загинули, а ще троє травмовані
Фото: з вільних джерел
Травмованим надається необхідна медична допомога в лікарні.

Наразі відомо про п'ятьох загиблих українців та ще трьох травмованих в результаті ДТП в Італії. Постраждалим надається необхідна медична допомога в лікарні. 

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі українським ЗМІ.

Він зазначив, що українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції. 

"За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів. Наразі відомо про пятьох загиблих українців, іще троє травмовані.Зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарні", - повідомив він.

В МЗС повідомляють, що українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв‘язок із родичами.

Вчора, 3 жовтня, у Венеції в районі Местре автобус впав з естакади і загорівся. Серед пасажирів були й українці.  

В ЗМІ повідомляли, що автобус компанії La Linea працював на метані. За попередньою версією, він з'їхав з проїжджої частини, пробив огорожу і, пролетівши близько тридцяти метрів, опинився біля залізничних колій. Ймовірно, автобус зачепив електропроводи і загорівся.

Раніше повідомлялося про 21 загиблого пасажира автобуса, 15 постраждалих і кількох зниклих безвісти.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро розпорядився оголосити міський траур в пам'ять про численні жертви. 

ІталіяДТПзагиблівійна в Україніросія окупанти

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