МЗС прокоментувало історичне рішення суду ООН у справі проти рф

Це стало першим випадок в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень росією норм міжнародного права.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Суду ООН у справі проти росії щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.



Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою МЗС.

Там заявили, що це стало першим випадок в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень росією норм міжнародного права.

Зазначається, що справа, ініційована Україною, задокументувала кампанію терористичних актів, що розпочалась з 2014 року та принесла страждання українському народу.

У ній йдеться про те, що контрольовані росією особи та угруповання атакували українців, обстрілювали цивільні об'єкти та мирні міста, зокрема Волноваху, Маріуполь, Краматорськ, Авдіївку, Харків, Одесу. Крім того, з 2014 року росія здійснювала кампанію, спрямовану на культурне знищення етнічних груп українців та кримських татар в тимчасово окупованому Криму.

"Рішення Міжнародного суду ООН не залишає жодних сумнівів у тому, що російська федерація зневажає міжнародне право", — йдеться у заяві.



У МЗС наголосили, що Україна залишається відданою прагненню домогтися справедливості та відповідальності за всі незаконні дії росії, включно з повномасштабним вторгненням.