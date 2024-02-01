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МЗС прокоментувало історичне рішення суду ООН у справі проти рф

01 лютого 2024, 14:35
МЗС прокоментувало історичне рішення суду ООН у справі проти рф
Фото: slovoidilo.ua
Це стало першим випадок в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень росією норм міжнародного права.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Суду ООН у справі проти росії щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це йдеться у заяві, опублікованій пресслужбою МЗС.

Там заявили, що це стало першим випадок в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень росією норм міжнародного права.

Зазначається, що справа, ініційована Україною, задокументувала кампанію терористичних актів, що розпочалась з 2014 року та принесла страждання українському народу.

У ній йдеться про те, що контрольовані росією особи та угруповання атакували українців, обстрілювали цивільні об'єкти та мирні міста, зокрема Волноваху, Маріуполь, Краматорськ, Авдіївку, Харків, Одесу. Крім того, з 2014 року росія здійснювала кампанію, спрямовану на культурне знищення етнічних груп українців та кримських татар в тимчасово окупованому Криму.

"Рішення Міжнародного суду ООН не залишає жодних сумнівів у тому, що російська федерація зневажає міжнародне право", — йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що Україна залишається відданою прагненню домогтися справедливості та відповідальності за всі незаконні дії росії, включно з повномасштабним вторгненням.

 

війна в Україніросія окупантиМЗС УкраїниООН

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