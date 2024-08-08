МЗС прокоментувало рішення Нігеру розірвати відносини з Україною

Міністерство вважає безпідставними озвучені звинувачення.

Україна взяла до уваги рішення влади Нігеру розірвати дипломатичні відносини. Українське міністерство закордонних справ вважає, що наведені у заяві про розрив відносин звинувачення на адресу України не витримують жодної критики і є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

У повідомленні йдеться, що Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права". Українська сторона вважає це рішення Нігеру жестом солідарності з тими, хто обрав шлях зближення з країною-терористом росією.

росія, нагадали в МЗС, понад два роки веде повномасштабну війну, скоює воєнні злочини і тероризує цивільних людей.

"Прикро, що влада Нігеру прийняла рішення про розірвання дипломатичних відносин з Україною, не провівши жодних розслідувань інциденту в Малі та не надавши жодних доказів, які б стосувалися причин такого кроку", – прокоментували в зовнішньополітичному відомстві.