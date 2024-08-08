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МЗС прокоментувало рішення Нігеру розірвати відносини з Україною

08 серпня 2024, 14:33
МЗС прокоментувало рішення Нігеру розірвати відносини з Україною
Фото: slovoidilo.ua
Міністерство вважає безпідставними озвучені звинувачення.
Україна взяла до уваги рішення влади Нігеру розірвати дипломатичні відносини. Українське міністерство закордонних справ вважає, що наведені у заяві про розрив відносин звинувачення на адресу України не витримують жодної критики і є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності. 
 
Про це йдеться на сайті МЗС України.
 
У повідомленні йдеться, що Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права". Українська сторона вважає це рішення Нігеру жестом солідарності з тими, хто обрав шлях зближення з країною-терористом росією.
 
росія, нагадали в МЗС, понад два роки веде повномасштабну війну, скоює воєнні злочини і тероризує цивільних людей. 
 
"Прикро, що влада Нігеру прийняла рішення про розірвання дипломатичних відносин з Україною, не провівши жодних розслідувань інциденту в Малі та не надавши жодних доказів, які б стосувалися причин такого кроку", – прокоментували в зовнішньополітичному відомстві. 
НігерМЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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