МЗС рф каже, що західні країни повинні "дослухатися до слів" путіна

Ядерна доктрина рф передбачає, що лідер держави може застосувати ядерну зброю у відповідь на напад на країну із застосуванням зброї масового ураження.

Заступник голови російського МЗС Сєргєй Рябков заявив, що у Сполучених Штатах мають "прислухатися до дискусій щодо ядерної доктрини росії". Мовляв, вона може змінитися відповідно до «умов у міжнародних відносинах».

Про це повідомляє Sky News з посиланням на інтервʼю Рябкова російським пропагандистам.

російський дипломат сказав, що ядерну доктрину рф розробляли "в іншу епоху та в інших обставинах". Рябков висловив сподівання, що дискусії зараз "серйозно сприймаються опонентами" росії.

"Я не прогнозую результат, але закликаю наших супротивників задуматися над тим, що говорить президент [рф владімір путін] … Вони [західні уряди] буквально граються з вогнем і повинні навчитися не впадати в небезпечні ілюзії, а намагатися тверезо дивитися на світ і розуміти, що у нас є незмінні національні інтереси, які ми готові відстоювати до кінця", — каже Рябков.

Він також заявив, що москва не виключає погіршення дипломатичних відносин з деякими країнами Захожу, якщо вони не змінять свій "русофобський підхід".

Ядерна доктрина рф передбачає, що лідер держави може застосувати ядерну зброю у відповідь на напад на країну із застосуванням зброї масового ураження. Також її можуть використати у разі атаки на росію звичайним озброєнням, якщо "під загрозою стоїть саме існування держави".

Ядерні погрози рф останніми місяцями посилились, тепер вони виходять за межі офіційної доктрини росіян.