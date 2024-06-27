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ПОЛІТИКА

МЗС рф каже, що західні країни повинні "дослухатися до слів" путіна

27 червня 2024, 14:32
МЗС рф каже, що західні країни повинні
Стоп росія
Ядерна доктрина рф передбачає, що лідер держави може застосувати ядерну зброю у відповідь на напад на країну із застосуванням зброї масового ураження.

Заступник голови російського МЗС Сєргєй Рябков заявив, що у Сполучених Штатах мають "прислухатися до дискусій щодо ядерної доктрини росії". Мовляв, вона може змінитися відповідно до «умов у міжнародних відносинах».

Про це повідомляє Sky News з посиланням на інтервʼю Рябкова російським пропагандистам.

російський дипломат сказав, що ядерну доктрину рф розробляли "в іншу епоху та в інших обставинах". Рябков висловив сподівання, що дискусії зараз "серйозно сприймаються опонентами" росії.

"Я не прогнозую результат, але закликаю наших супротивників задуматися над тим, що говорить президент [рф владімір путін] … Вони [західні уряди] буквально граються з вогнем і повинні навчитися не впадати в небезпечні ілюзії, а намагатися тверезо дивитися на світ і розуміти, що у нас є незмінні національні інтереси, які ми готові відстоювати до кінця", — каже Рябков.

Він також заявив, що москва не виключає погіршення дипломатичних відносин з деякими країнами Захожу, якщо вони не змінять свій "русофобський підхід".

Ядерна доктрина рф передбачає, що лідер держави може застосувати ядерну зброю у відповідь на напад на країну із застосуванням зброї масового ураження. Також її можуть використати у разі атаки на росію звичайним озброєнням, якщо "під загрозою стоїть саме існування держави".

Ядерні погрози рф останніми місяцями посилились, тепер вони виходять за межі офіційної доктрини росіян. 

війнаядерна зброяВладімір Путінросія загроза

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