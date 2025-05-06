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МЗС рф підтвердило початок перемир'я з нагоди 9 травня

06 травня 2025, 18:33
МЗС рф підтвердило початок перемир'я з нагоди 9 травня
росіяни заявили, що не стрілятимуть протягом трьох днів, поки святкуватимуть 9 травня.

Міністерство зовнішніх справ російської федерації оголосило про готовність почати перемир'я на російсько-українській війні.

Про це йдеться у заяві МЗС рф.
 
Як заявила речниця МЗС рф Марія Захарова, припинення вогню почнеться в ніч з 7 та 8 травня. Зі слів російської чиновниці, ЗС рф виконають ініціативу путіна, який присвятив перемир'я 80-річчю завершення Другої світової війни. При цьому представниця російського МЗС нагадала про те, що Україна не пішла назустріч бажанням очільника кремля. Крім того, на думку Захарової, під час Великоднього перемир'я ЗСУ начебто порушували умови та починали стрілянину 5 тис. разів.
 
"Опівночі з 7 на 8 травня почне діяти 72-годинне перемир'я з нагоди 80-річчя Великої Перемоги, оголошене путіним 27 квітня", — заявила Захарова.
 
Під час брифінгу речниця МЗС рф висловила ще кілька думок щодо російсько-української війни. Зі слів Захарової, святкові паради начебто відбулись у 30 країнах світу і цьому намагався перешкодити "колективний Захід". Також вона заявила, що Україна та її "західні покровителі" поширюють "антиісторичні фальшивки", оскільки порівнюють рф та нацистський Рейх.
війна в Україніросія окупантипарад

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