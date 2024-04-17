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ПОЛІТИКА

МЗС росії розробляло плани спроб послабити своїх західних супротивників, включно зі США – WP

17 квітня 2024, 16:23
МЗС росії розробляло плани спроб послабити своїх західних супротивників, включно зі США – WP
Стоп росія
Секретний документ, з яким ознайомилась газета The Washington Post уперше дає офіційне підтвердження і кодифікацію того, що багато хто в московській еліті називає гібридною війною проти Заходу.

Міністерство закордонних справ росії розробляє плани з ослаблення західних супротивників, включно зі США, і використовує війну в Україні для формування глобального порядку, вільного від американського домінування, йдеться в секретному документі МЗС рф.

Про це повідомляє The Washington Post.

У засекреченому доповненні до офіційної й публічної "Концепції зовнішньої політики російської федерації" міністерство закликає до проведення "наступальної інформаційної кампанії" та інших заходів, що охоплюють "воєнно-політичну, торговельно-економічну та інформаційно-психологічну сфери", проти "коаліції недружніх країн" на чолі зі США.

"Нам необхідно продовжувати коригувати наш підхід до відносин із недружніми державами... Важливо створити механізм пошуку вразливих місць у їхній зовнішній і внутрішній політиці з метою вироблення практичних кроків з послаблення супротивників росії", — ідеться в документі 2023 року, який було надано The Washington Post однією з європейських спецслужб.

Цей документ уперше дає офіційне підтвердження і кодифікацію того, що багато хто в московській еліті називає гібридною війною проти Заходу. У документі йдеться про те, що результат війни в Україні "значною мірою визначить обриси майбутнього світового порядку". Це явна вказівка на те, що москва вважає результат російсько-української війни нерозривно пов'язаним зі своєю здатністю — і здатністю інших авторитарних держав — нав'язувати свою волю всьому світу. 

росія також сподівається, що Захід "усвідомить безперспективність своєї конфронтаційної політики й гегемоністських амбіцій і прийме складні реалії багатополярного світу". В інших пунктах політичної пропозиції москві пропонується розпалити конфлікт між США та Китаєм через Тайвань, щоб зблизити росію та Китай, а також "загострити ситуацію на Близькому Сході навколо Ізраїля, Ірану та Сирії, щоб відволікти США проблемами цього регіону".

СШАсекретні документиросія-агресор

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