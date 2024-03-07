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МЗС росії викликало посла Америки та поставило ультиматум

07 березня 2024, 17:11
МЗС росії викликало посла Америки та поставило ультиматум
Польща США
Послу вручили офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності американських некомерційних організацій.

Міністерство закордонних справ росії викликало посла США в москві Лінн Трейсі і попередило її про можливе видворення американських дипломатів, якщо ті будуть "здійснювати спроби втручання у внутрішні справи рф".

Про це повідомляє МЗС рф.

Зазначається, що 7 березня МЗС росії повідомило Трейсі про визнання небажаними в російській федерації трьох некомерційних організацій США ("Американські ради з міжнародної освіти", "Культурні перспективи" та "Інститут міжнародної освіти"), які, мовляв, мають на меті "рекрутування агентів впливу під прикриттям освітніх і культурних обмінів".

"Особливо наголошено, що спроби втручання у внутрішні справи російської федерації, включно з підривними акціями та поширенням дезінформації в контексті виборів і спеціальної військової операції, жорстко й рішуче присікатимуться аж до видворення в статусі "persona non grata" причетних до подібних дій співробітників посольства США", – йдеться у повідомленні МЗС рф.

Послу вручили офіційну ноту з вимогою припинити будь-яке сприяння діяльності зазначених некомерційних організацій, яке у разі продовження розглядатиметься як порушення російського законодавства.

 

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