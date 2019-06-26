МЗС: Росія висунула неприйнятну умову для звільнення моряків

Росія не виконала вимог наказу Міжнародного трибуналу з морського права і висунула неприйнятну умову для звільнення українських моряків.

"25 червня МЗС України отримало ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації, що містить цинічну пропозицію про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною та такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона уже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права", - повідомляє МЗС.

Міністр Павло Клімкін у фейсбуці сказав, що РФ намагається таким чином змусити Україну визнати судове переслідування, яке ведеться проти наших моряків, а побічно й окупацію Криму. "Так не буде", - пообіцяв він.

Міністерство вимагає негайно інформувати про час і місце звільнення і повернення під контроль України кораблів і про час і місце передачі консульським посадовим особам Посольства України в Російській Федерації 24 незаконно утримуваних членів екіпажів цих кораблів.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили три українські військові кораблі в нейтральних водах Чорного моря. Екіпаж двох катерів і буксира (24 людини) доправили до Сімферополя, де підконтрольний Росії суд заарештував усіх українців. Наступного дня моряків перевезли до Москви, де вони й перебувають досі.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити всіх українських моряків, які були взяті в полон у листопаді 2018 року, і повернути три кораблі. Росія заявила, що не виконуватиме вимог Міжнародного трибуналу.

Того самого дня Московський суд розглянув апеляційні скарги військовополонених українських моряків і відхилив їх. Суд залишив усіх українських військовополонених моряків під вартою до кінця липня.