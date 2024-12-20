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МЗС знає дату візиту спецпредставника Трампа

20 грудня 2024, 17:03
МЗС знає дату візиту спецпредставника Трампа
Київ планує донести Кіту Келлогу інформацію, яку важливо врахувати при розробці бачення шляхів досягнення справедливого миру, зазначили у відомстві.

Спеціальний представник обраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог незабаром приїде до України. 

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми залучені до підготовки візиту спецпредставника Кіта Келлога до України. Попередньо визначена дата цього візиту. Дату я називати не буду з безпекових міркувань, але можу підтвердити, що ми чекаємо на генерала Келлога в Україні", - заявив міністр.

Тихий додав, що у Києв ібудуть раді приймати Кіта Келлога і провести з ним дискусії, щоб донести інформацію з українського боку, яку важливо врахувати при розробці бачення шляхів досягнення справедливого миру командою Дональда Трампа.

Раніше ми писали, що спецпредставник з питань України адміністрації Трампа планує відвідати Київ у січні.

 

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