МЗС Саудівської Аравії назвало місце зустрічі представників США та України
07 березня 2025, 14:55
Фото: з відкритих джерел
Вона відбудеться у місті Джидда.
Саудівська Аравія підтвердила проведення запланованої зустрічі між Сполученими Штатами Америки та Україною. Вона відбудеться у місті Джидда.
Про це розповіли у прес-службі МЗС Саудівської Аравії.
У заяві Саудівська Аравія підтвердила свої постійні зусилля з досягнення міцного миру для припинення війни в Україні, які вона продовжує впродовж останніх трьох років.
Напередодні Сполучені Штати оголосили про проведення переговорів з представниками України. Згодом це підтвердив президент України Володимир Зеленський.Наразі відомо, що на наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію, а у вівторок, 11 березня, українська та американська делегації проведуть переговори.