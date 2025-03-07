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МЗС Саудівської Аравії назвало місце зустрічі представників США та України

07 березня 2025, 14:55
МЗС Саудівської Аравії назвало місце зустрічі представників США та України
Фото: з відкритих джерел
Вона відбудеться у місті Джидда.
Саудівська Аравія підтвердила проведення запланованої зустрічі між Сполученими Штатами Америки та Україною. Вона відбудеться у місті Джидда.
 
Про це розповіли у прес-службі МЗС Саудівської Аравії.
 
У заяві Саудівська Аравія підтвердила свої постійні зусилля з досягнення міцного миру для припинення війни в Україні, які вона продовжує впродовж останніх трьох років.
 
Напередодні Сполучені Штати оголосили про проведення переговорів з представниками України. Згодом це підтвердив президент України Володимир Зеленський.Наразі відомо, що на наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію, а у вівторок, 11 березня, українська та американська делегації проведуть переговори.
Саудівська Аравіявійна в Україніросія окупанти

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