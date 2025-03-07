МЗС Саудівської Аравії назвало місце зустрічі представників США та України

Вона відбудеться у місті Джидда.

Саудівська Аравія підтвердила проведення запланованої зустрічі між Сполученими Штатами Америки та Україною. Вона відбудеться у місті Джидда.

Про це розповіли у прес-службі МЗС Саудівської Аравії.

У заяві Саудівська Аравія підтвердила свої постійні зусилля з досягнення міцного миру для припинення війни в Україні, які вона продовжує впродовж останніх трьох років.

Напередодні Сполучені Штати оголосили про проведення переговорів з представниками України. Згодом це підтвердив президент України Володимир Зеленський.Наразі відомо, що на наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію, а у вівторок, 11 березня, українська та американська делегації проведуть переговори.