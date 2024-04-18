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ПОЛІТИКА

МЗС Швеції попереджає про екологічну катастрофу в Балтійському морі, звинувачуючи росію

18 квітня 2024, 13:04
МЗС Швеції попереджає про екологічну катастрофу в Балтійському морі, звинувачуючи росію
Фото: Twitter/TankerTrackers
росія, схоже, готова створити "екологічний хаос", використовуючи старі нафтові танкери та порушуючи всі морські правила, наголошують в дипломатичній установі.

росія використовує в Балтійському морі непридатні для використання судна, через що може створити екологічну катастрофу в Балтійському морі. Про це сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом.

Про це пише The Guardian.

На його думку, росія, схоже, готова створити "екологічний хаос", використовуючи старі нафтові танкери, порушуючи всі морські правила.

"Ми всі постраждаємо, якщо виникне серйозна проблема через зіткнення або витік нафти з одного з цих кораблів, які у багатьох випадках непридатні для плавання або дуже близькі до того, щоб бути непридатними для плавання. Те, що вони транспортують нафту, яка розпалює російську агресію проти України , це досить погано. Але ще гірше те, що росію, мабуть, ні краплі не хвилює той факт, що ці кораблі можуть спричинити серйозний екологічний хаос у морях, які, якщо взяти Балтійське море, є чутливими", — сказав Біллстрьом.

Він додав, що кожна держава, яка є членом Міжнародної морської організації, несе відповідальність за дотримання правил і норм ІМО і має право вимагати від капітана судна, яке вважається непридатним для плавання, вжити заходів перед виходом з порту.

Швеція пропонує запровадити нові правила перевезень та контролю, аби недопустити, щоб старий та незастрахований тіньовий флот російської федерації викликав екологічну катастрофу.

Близько половини російської нафти, яку транспортують морем, перевозять через Балтійське море та води Данії, і часто це відбувається під непрозорим правом власності з метою уникнення перевірок.

Такий флот допомагає росії поповнювати свій бюджет, щоб мати змогу далі вести війну в Україні.

Швеціяекологіябалтійське мореросія загроза

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