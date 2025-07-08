МЗС Туреччини повідомило про можливу зустріч Трампа, Зеленського та путіна

москва готова до проведення третього раунду переговорів, підкреслив Хакан Фідан.

Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан зробив заяву про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та президента росії владіміра путіна.

Про це міністр сказав телеканалу TRT Haber за підсумками участі у саміті БРІКС у Бразилії.

Фідан заявив, що найближчим моментом досягнення миру між росією та Україною були переговори у Стамбулі. За словами турецького міністра, москва готова до третього раунду перемовин, і тепер очікується відповідь Києва.

Посадовець також озвучив актуальну інформацію щодо можливої зустрічі американського, українського та російського лідерів.

"Щодо саміту лідерів, новим є те, що на відміну від минулого, включно з паном путіним, ніхто з нинішніх учасників переговорного процесу не має заперечень проти зустрічі. Немає принципових перешкод для того, щоб пан Трамп, пан путін, пан Зеленський зустрілися під головуванням нашого президента", — розповів Фідан.