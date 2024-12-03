МЗС у річницю Будапештського меморандуму наголосило на необхідності вступу до НАТО

Лише повноправне членство в Альянсі є достатньою гарантією безпеки, вважають у міністерстві

Міністерство закордонних справ у 30 річницю підписання так званого Будапештського меморандуму (Меморандуму про гарантії безпеки у звʼязку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) звернулося із закликом надати державі дієві гарантії безпеки – уже зараз запросити її до НАТО, а згодом – зробити повноправним членом.

Про це ідеться у заяві відомства.

МЗС назвало Будапештський меморандум "пам'ятником недалекоглядності" в ухваленні стратегічних безпекових рішень, який спричинив катастрофічне зростання безпекових загроз не лише України, а і для інших. Документ мав стати значним етапом у зміцненні глобального ядерного роззброєння і слугувати прикладом.

"Будапештський меморандум не зміг запобігти агресії рф як держави, що володіє ядерною зброєю, проти України як держави, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася; не були проведені навіть передбачені документом консультації, які Україна неодноразово намагалася ініціювати. Порушення росією Будапештського меморандуму створило небезпечний прецедент, що підірвав довіру до самої ідеї ядерного роззброєння. Натомість бачимо активні спроби різних країн від Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу до євроатлантичного простору створити чи розширити наявні ядерні арсенали", – пояснили в міністерстві.

Там додали, що ненадання Україні в 1990-х роках реальних, дієвих гарантій безпеки стало стратегічною помилкою, якою скористалася москва. Ця помилка має бути виправлена.