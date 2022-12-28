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МЗС України дало роз'яснення стосовно нового указу путіна про громадянство рф

28 грудня 2022, 15:34
МЗС України дало роз'яснення стосовно нового указу путіна про громадянство рф
Фото:zik.ua
26 грудня російський диктатор володимир путін підписав черговий указ щодо порядку набуття російського громадянства громадянами України
Міністерство закордонних справ роз’яснило про що свідчить новий указ.
 
"Цього разу йдеться про громадян України, які мешкали або мешкають на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, тимчасово окупованих у ході повномасштабної агресії росії проти нашої держави. Указ, який затверджує спрощені процедури виходу з громадянства України та набуття громадянства рф, є нікчемним і свідчить про неготовність росії до переговорів, прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу", – йдеться в повідомленні.
 
Зазначається, що примусове нав’язування громадянства рф громадянам України, які внаслідок російської агресії опинилися в нелюдських умовах і були позбавлені фундаментального права на вільний вибір громадянства, підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму. 
 
"Особливе обурення викликає  запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі російських паспортів примусово переміщеним на територію рф українським дітям та підліткам від 14 до 18 років, що є кричущим порушенням основоположних прав людини та доказом вчинення росією геноциду українців", – зазначають в МЗС.
 
Відомство зазначило, що рішуче засуджує введення в дію зазначеного документа, розцінює його як черговий злочин росії проти суверенітету та територіальної цілісності України, що грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, чинні норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання росії. 
 
"Наслідки цього та інших нікчемних нормативних актів рф щодо громадян України не матимуть жодних правових наслідків, ніколи не будуть визнаними ані Україною, ані переважною більшістю держав-членів ООН. Указ доповнює перелік злочинів у ході збройної агресії росії, які розглядатимуться в рамках міжнародного трибуналу над керівництвом рф", – додали у відомстві.
 
Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях росія роздала 80 тис. паспортів.
 
МЗСПутінвійнросія окупанти

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