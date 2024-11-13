Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

МЗС України обурене заявами африканського чиновника про геноцид на Донбасі

13 листопада 2024, 14:21
МЗС України обурене заявами африканського чиновника про геноцид на Донбасі
Фото: slovoidilo.ua
Міністерство висловило сподівання, що заява функціонера не відображає позиції ЕКОВАС.

Комісар з політичних питань, миру та безпеки Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) Абдуль Фатау Мусаха під час форуму росія-Африка у Сочі звинуватив Україну у "геноциді на Донбасі" та "державному тероризмі". У відповідь на це українське МЗС висловило обурення та заявило, що "безпідставні звинувачення" чиновника тиражують пропаганду рф.

У МЗС заявили, що подібні заяви "суперечать фактам дійсності", зафіксованих у рішеннях міжнародних організацій, зокрема у численних резолюціях Радбезу та Генасамблеї ООН. Там нагадали, що у березні ЕКОВАС акредитувала посла України, а Київ відкрив ряд дипломатичних представництв у країнах-членах організації. 

Також там вказали, що Україна надала гуманітарну допомогу одній з держав ЕКОВАС та активно брала участь в операціях з підтримки миру у регіоні. 

"Заяви, в яких комісар намагався покласти на Україну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в регіоні Сахелю, не лише підривають довірливі відносини, які склалися між Україною та учасниками Економічного співтовариства країн Західної Африки, але й завдають серйозної шкоди репутації ЕКОВАС", — підкреслили у МЗС.

Міністерство висловило сподівання, що заява Мусаха не відображає офіційної позиції ЕКОВАС. Там вимагають від керівництва організації "рішуче засудити ганебні висловлювання її представника" та уникати надалі подібних заяв.

ДонбасМЗС України

Останні матеріали

путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 16:47
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом у коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Чому
Політика
Чому "Третю світову війну" виграє Дональд Трамп. Як перемогти "Вісь зла" – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 12:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється