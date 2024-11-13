МЗС України обурене заявами африканського чиновника про геноцид на Донбасі

Міністерство висловило сподівання, що заява функціонера не відображає позиції ЕКОВАС.

Комісар з політичних питань, миру та безпеки Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) Абдуль Фатау Мусаха під час форуму росія-Африка у Сочі звинуватив Україну у "геноциді на Донбасі" та "державному тероризмі". У відповідь на це українське МЗС висловило обурення та заявило, що "безпідставні звинувачення" чиновника тиражують пропаганду рф.

У МЗС заявили, що подібні заяви "суперечать фактам дійсності", зафіксованих у рішеннях міжнародних організацій, зокрема у численних резолюціях Радбезу та Генасамблеї ООН. Там нагадали, що у березні ЕКОВАС акредитувала посла України, а Київ відкрив ряд дипломатичних представництв у країнах-членах організації.

Також там вказали, що Україна надала гуманітарну допомогу одній з держав ЕКОВАС та активно брала участь в операціях з підтримки миру у регіоні.

"Заяви, в яких комісар намагався покласти на Україну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в регіоні Сахелю, не лише підривають довірливі відносини, які склалися між Україною та учасниками Економічного співтовариства країн Західної Африки, але й завдають серйозної шкоди репутації ЕКОВАС", — підкреслили у МЗС.

Міністерство висловило сподівання, що заява Мусаха не відображає офіційної позиції ЕКОВАС. Там вимагають від керівництва організації "рішуче засудити ганебні висловлювання її представника" та уникати надалі подібних заяв.