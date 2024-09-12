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МЗС України оголосило демарш Монголії через візит путіна

12 вересня 2024, 21:07
МЗС України оголосило демарш Монголії через візит путіна
Фото: slovoidilo.ua
До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України.
Міністерство закордонних справ України 12 вересня оголосило демарш монгольській стороні. Це зробили, бо Монголія прийняла лідера кремля путіна, але як країна, де ратифікований Римський статут, не заарештувала його.
Про це йдеться на сайті МЗС.
 
"12 вересня МЗС України оголосило демарш монгольській стороні в ході зустрічі з Генеральною директоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони", - заявили в МЗС.
 
У заяві зазначається, що до монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт путіна під час його перебування на території країни.
 
"Україна не залишить такі дії без належної реакції. Прийняте Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин із Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки цієї країни в міжнародних форматах", - сказано в ноті.
 
У МЗС зазначили, що українська сторона сподівається, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав.
МонголіяМЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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