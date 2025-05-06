МЗС України попередило іноземних військових про наслідки за участь у параді москви

Міністерство закордонних справ України закликає країни світу не брати участі у військовому параді 9 травня у москві.

У МЗС України наголосили, що участь у параді порушить таку декларовану нейтральність та матиме вигляд як підтримка держави-агресора.

"Крокувати пліч-о-пліч із ними — це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових, а не вшановувати перемогу над нацизмом. Таким чином Росія хоче відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію", — йдеться у заяві.

В МЗС наголосили, що участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом, пам’яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому.