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МЗС України попередило іноземних військових про наслідки за участь у параді москви

06 травня 2025, 17:31
МЗС України попередило іноземних військових про наслідки за участь у параді москви
Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російської агресії проти України.

Міністерство закордонних справ України закликає країни світу не брати участі у військовому параді 9 травня у москві. 

Про це йдеться у заяві МЗС щодо участі іноземних військових у параді 9 травня в москві, опублікованій на сайті відомства.
 
У МЗС України наголосили, що участь у параді порушить таку декларовану нейтральність та матиме вигляд як підтримка держави-агресора.
 
"Крокувати пліч-о-пліч із ними — це розділити відповідальність за кров убитих українських дітей, цивільних і військових, а не вшановувати перемогу над нацизмом. Таким чином Росія хоче відбілити свої воєнні злочини та виправдати агресію", — йдеться у заяві.
 
В МЗС наголосили, що участь іноземних військовослужбовців у цьому дійстві є неприйнятною та буде розцінюватися Україною як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом, пам’яттю мільйонів українців-фронтовиків, які визволяли нашу країну та всю Європу від нацизму вісім десятиліть тому.

 

парадвійна в Україніросія окупанти

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