МЗС України: росія готується атакувати ключові об'єкти ядерної енергетики перед зимовим сезоном

Українська розвідка вже передала цю інформацію партнерам.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що напередодні цієї зими російські окупаційні війська, за інформацією української розвідки, готують удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики нашої країни. Мова йде про підстанції передачі та відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій. Ці об'єкти є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також Міжнародне агентство з атомної енергії", - наголосив Сибіга у соцмережі Х.

За його словами, українська Формула миру включає в себе пункт щодо забезпечення ядерної і радіаційної безпеки. Глава МЗС заявив, що наша країна закликає всі держави та міжнародні організації, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію рф.

Окрім цього, він закликав МАГАТЕ, українських партнерів та інші організації якнайшвидше втілити в життя домовленість щодо забезпечення постійної розширеної присутності місій на низці енергетичних обʼєктів України.