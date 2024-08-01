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ПОЛІТИКА

МЗС України спростувало фейк російської пропаганди про заяву Кулеби щодо Ізраїлю

01 серпня 2024, 15:54
МЗС України спростувало фейк російської пропаганди про заяву Кулеби щодо Ізраїлю
Фото: Укрінформ
Фейк стосується допомоги США.

російська пропаганда запустила фейк від імені міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Фейк стосується допомоги США.

Про це повідомляє речник МЗС України Георгій Тихий у Twitter (X).

Пропаганда рф 31 липня поширила інформацію, що нібито український міністр у Twitter (X) закликає Ізраїль уникати ескалації з Іраном, оскільки нібито "допомоги США може не вистачити".

"Важливо пам'ятати, що ресурси обмежені, навіть у такої великої держави, як США. Ізраїль повинен уникати ескалації напруженості з Іраном. Щоб перемогти росію, нам потрібна повна підтримка наших союзників", - йдеться у фейковому повідомленні.

Речник МЗС наголосив, що інформація, поширена пропагандою, є фейковою, а кожен може перейти на офіційний обліковий запис міністра та побачити, що подібного допису не існує.

"Але оскільки російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки, я можу офіційно підтвердити, що це фейк. Міністр закордонних справ України ніколи про це не заявляв", - зазначив Тихий.

США є країною-лідером за наданням Україні військової допомоги. Водночас Вашингтон також надає допомогу Ізраїлю на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Україна отримала від США танки, реактивні системи залпового вогню, броньовану техніку, ракети, боєприпаси, переносні зенітні та протитанкові засоби та інше озброєння.

СШАІзраїльДмитро Кулебавійна в Україніросійська пропаганда

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