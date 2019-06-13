МЗС України вважає, що в Молдові два прем'єри

За даними МЗС, Крижанівський зустрівся із главою МЗС Ніколаєм Попеску, а також віцепрем'єром з питань реінтеграції Василем Шовою

Міністерство закордонних справ України одночасно називає прем'єр-міністрами колишнього главу уряду Молдови Павла Філіпа та очільницю нового уряду Майю Санду.

У міністерстві повідомили, що візит Крижанівського до Кишинева відбувся 12 червня, інформує "Європейська правда".

"У першій половині дня відбулися зустрічі зі спікером обраного за результатами виборів 24 лютого цього року парламенту Зінаїдою Гречаний і призначеними парламентською більшістю прем’єр-міністром Майєю Санду та членами її уряду", - йдеться у повідомленні МЗС.

Крім того, за даними МЗС, Крижанівський зустрівся із главою МЗС Ніколаєм Попеску, а також віцепрем'єром з питань реінтеграції Василем Шовою. Шова є віцепрем'єром від соціалістів, він - відомий прибічник Росії у питаннях врегулювання придністровського конфлікту.

Далі у МЗС повідомили про зустріч з Павлом Філіпом, прем'єром за версією Демпартії, яка не визнає зміну влади в Молдові.

"У другій половині дня проведено зустрічі з прем’єр-міністром Павлом Філіпом та членами його уряду – віцепрем’єром з питань реінтеграції Крістіною Лєснік, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Тудором Уляновскі", - додали у МЗС.

При цьому у повідомленні МЗС не сказано, кого з прем’єрів Україна визнає чинним главою уряду.

Крижанівський, за інформацією міністерства, на зустрічах наголосив, що для України важливо, щоб Молдова і надалі рухалася шляхом європейської інтеграції.

"Україна закликає всі політичні сили в Республіці Молдова вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб уникнути силового протистояння і в підсумку знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію і сприятиме подальшому демократичному розвитку держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Румунії у своїй заяві висловило офіційну підтримку зміні влади у Молдові, заявляючи про легітимність дій парламенту в процесі формування коаліції та нового уряду.