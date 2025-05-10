МЗС України висловило демарш через участь іноземних лідерів у параді в москві

У МЗС також підкреслили, що росія продовжує намагання монополізувати історичну памʼять про перемогу у Другій світовій війні.

Міністерство закордонних справ України 9 травня викликало керівників дипломатичних місій тих держав, чиї вищі посадовці взяли участь у військовому параді в москві, та офіційно висловило їм демарш. У МЗС наголосили, що такий крок Київ розцінює як недружній в умовах триваючої російської агресії проти України.

"В умовах масових вбивств українців, ударів по цивільній інфраструктурі та численних воєнних злочинів присутність на параді держави-агресора є прямим проявом зневаги до жертв і підтримки дій кремля", — заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

У МЗС також підкреслили, що росія продовжує намагання монополізувати історичну памʼять про перемогу у Другій світовій війні, привласнюючи спільні здобутки народів антигітлерівської коаліції, зокрема українців.

Київ звернув увагу й на той факт, що попри численні міжнародні заклики до припинення вогню, включно з пропозицією США про 30-денне перемир’я, яку Україна підтримала ще в березні, росія відмовляється зупинити бойові дії. Ба більше, навіть оголошене кремлем "парадне" припинення вогню не дотримувалося — атаки на українські позиції тривали.

Участь у параді лідерів кількох держав викликала гостру критику з боку інших європейських політиків. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав це "ганьбою" та дорікнув лідерам, які аплодували Путіну після його промови про "очищення України від нацистів". За його словами, вони вітали тих самих російських військових, які згодом підуть бомбити українські міста, школи й лікарні.

Президент Франції Емманюель Макрон також розкритикував присутність іноземних посадовців на параді, заявивши, що підтримка агресора суперечить цінностям Заходу. Він підкреслив, що порівнювати москву й Брюссель як "конкуруючі центри сили в Європі" — абсурд, бо "москва була нав’язана, а Брюссель обрано вільно".

Попри це, серед присутніх у москві були премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александар Вучич. Фіцо вже відповів на критику, заявивши, що приїхав "вшанувати пам’ять понад 60 тисяч червоноармійців, які загинули, визволяючи Словаччину", і не бачить зв’язку з нинішньою ситуацією.

Натомість частина західних лідерів вирішили провести 9 травня в Україні. Зокрема, Київ відвідали верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, глава МЗС Німеччини Йоганн Вадепхуль і британський міністр закордонних справ Девід Леммі, щоби вшанувати пам’ять жертв російської агресії.