МЗС України закликає партнерів не допустити зближення рф та КНДР

Фактично, путін та Кім Чен Ин визнали те, що раніше категорично заперечували.

Визнання росією і Північною Кореєю участі військовослужбовців з КНДР в бойових діях на боці рф, що донедавна заперечувалось обома режимами, підтверджує, що путіну і Кім Чен Ину не можна вірити на слово.

Про це ідеться у заяві МЗС України.

"Визнання російським та північнокорейським режимами факту участі військовослужбовців з Північної Кореї у бойових діях проти України на боці держави-агресора вкотре підтверджує неодноразові попередження України про те, що путіну та Ким Чен Ину не можна вірити на слово", — заявляють у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС наголошують, що фактично, російський та північнокорейський диктатори зараз визнали те, що ще донедавна офіційні представники обох режимів категорично заперечували.