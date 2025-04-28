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МЗС України закликає партнерів не допустити зближення рф та КНДР

28 квітня 2025, 19:55
МЗС України закликає партнерів не допустити зближення рф та КНДР
Фото: unian.ua
Фактично, путін та Кім Чен Ин визнали те, що раніше категорично заперечували.
Визнання росією і Північною Кореєю участі військовослужбовців з КНДР в бойових діях на боці рф, що донедавна заперечувалось обома режимами, підтверджує, що путіну і Кім Чен Ину не можна вірити на слово.
 
Про це ідеться у заяві МЗС України.
 
"Визнання російським та північнокорейським режимами факту участі військовослужбовців з Північної Кореї у бойових діях проти України на боці держави-агресора вкотре підтверджує неодноразові попередження України про те, що путіну та Ким Чен Ину не можна вірити на слово", — заявляють у зовнішньополітичному відомстві. 
 
У МЗС наголошують, що фактично, російський та північнокорейський диктатори зараз визнали те, що ще донедавна офіційні представники обох режимів категорично заперечували. 
 
"Вкотре наголошуємо, що участь КНДР в агресії рф проти України загрожує не лише безпеці Європи, але й Індо-Тихоокеанського регіону. Крім того, така незаконна військова співпраця є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Статуту ООН і відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН", — кажуть в МЗС України.
 
Відомство закликає міжнародних партнерів "об’єднати зусилля в тиску на москву та Пхеньян і здійснити конкретні кроки, щоб запобігти подальшому зближенню російського та північнокорейського режимів, що може мати катастрофічні наслідки для стабільності на Корейському півострові та світової безпеки".

 

війна в Україніросія окупантиМЗС України

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